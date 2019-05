Wyrok ws. procesu Czarneckiego z Koalicją Europejską w II instancji. Obie strony ogłosiły sukces

Europoseł PiS wygrał proces z KE w trybie wyborczym ws. kampanii "Akcja ewakuacja". Koalicja Europejska odwołała się od rozstrzygnięcia sądu. Wyrok w II instancji już zapadł i - co ciekawe - obie strony są z niego zadowolone.

Ryszard Czarnecki poinformował we wtorek, że wygrał proces w trybie wyborczym z Koalicją Obywatelską. Chodzi o kampanię "Akcja ewakuacja", w ramach której prezentowano billboardy z wizerunkami polityków PiS, startujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na każdym widniał napis "Uwaga! Ucieka do Brukseli". Na jednym z nich był właśnie Czarnecki. Dodatkowo na plakacie widniał dopisek: "niech opowie jak ustawił rodzinę".