KE rusza z nową odsłoną kampanii wyborczej. "To odpowiedź na to, co pokazuje PiS"

Koalicja Europejska rusza od 1 maja z nową kampanią billboardową. Tym razem stawia na pozytywny przekaz. - Chcemy pokazać o co chodzi w tych wyborach. Czy Polska będzie na Zachodzie, a czy na Wschodzie jak chce tego Prawo i Sprawiedliwość - mówi nam Marcin Kierwiński.

Na billboardach, którymi będzie się promować Koalicja Europejska, widać starszą panią całującą małe dziecko i dwoje młodych ludzi. Wszyscy mają na policzkach namalowane flagi Polski i Unii Europejskiej. - To odpowiedź na to co pokazuje PiS, który stara się antagonizować i przeciwstawiać sobie polskość i członkostwo w UE - mówi w rozmowie z WP Marcin Kierwiński.