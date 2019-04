"Dość tego wstydu!". Nowy spot. Uderza w Beatę Szydło

W sieci pojawiło się kolejne wideo prezentujące postawę polityków PiS na arenie europejskiej. Nosi tytuł "Wstyd". Jego "bohaterką" jest była premier, obecna wicepremier Beata Szydło. "26 maja powiedz 'dość' niszczeniu pozycji Polski w UE" - słyszymy na nagraniu.

Spot trwa nieco ponad 30 sekund. Widzimy w nim Beatę Szydło oklaskującą na forum Parlamentu Europejskiego polityków przeciwnych integracji europejskiej, oskarżanych o to, że są finansowani przez Putina. - Może powinna pani przemyśleć, w jakim sojuszu pani jest? - słyszymy. "Czy nie jest Ci wstyd?!" - pytają następnie autorzy nagrania.

Wideo jako pierwsza opublikowała 300polityka.pl. - Nie ma zgody na to, aby przedstawiciele polskiego rządu kompromitowali swoim zachowaniem Polskę na arenie międzynarodowej. To prowadzi do marginalizacji pozycji Polski i powoduje, że nikt poważnie nie traktuje polskiego rządu - skomentował w rozmowie z portalem ubiegający się o reelekcję europoseł PSL Krzysztof Hetman.