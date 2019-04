Nitras wbija szpilę Brudzińskiemu. Drwi z maślanych ciasteczek

Po dzisiejszej konwencji PiS w Poznaniu, poseł Sławomir Nitras postanowił zaatakować szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego. Poszło o słowa wypowiedziane przez premiera Mateusza Morawieckiego.

- Spójrzmy na jakość produktów chociażby na proszek do prania i jego jakość na rynku niemieckim i polskim. Ten sam, a jednak różniący się jakością. To my dokonaliśmy tego przełomu, aby była równość w tym zakresie - mówił Kaczyński na konwencji w Poznaniu.

- I właśnie my idąc do Parlamentu Europejskiego będziemy z takimi nierównościami walczyć. Jeden z naszych bardzo bliskich przyjaciół rządu oraz Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński opowiedział mi, że jego najmłodsze dziecko lubi maślane ciasteczka. Ale niestety musi te ciasteczka przywozić z Brukseli. Więc nawet gdybyśmy sprawdzali te etykiety, to dziecko nigdy nie kłamie. Dziecko nie czyta etykiet, dziecko poznaje po smaku. I te same ciasteczka inaczej smakują, przywożone stamtąd, a inaczej tutaj - mówił premier Mateusz Morawiecki.