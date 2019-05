Wybory do PE 2019. Poseł PiS wygrał proces z Koalicją Europejską

Wybory do PE 2019 zbliżają się wielkimi krokami. Właśnie w trybie wyborczym odbył się pierwszy proces przed sądem. Z Koalicją Europejską wygrał europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki.

Wybory do PE odbędą się w Polsce 26 maja.

O co dokładnie chodzi? O bilbordy, które zostały powieszone przez Koalicję Europejską na terenie stolicy i okolic.

"Jest na nich napisane, że 'Czarnecki ucieka do Brukseli'. Wytoczyłem proces w trybie wyborczym, który odbył się we wtorek po południu. Wygrałem go" - informuje w rozmowie z wpolityce.pl polityk PiS.