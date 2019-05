Wybory do PE: Zapytali Polaków, czemu wolą PiS. Oto odpowiedź

To już 5 lat odkąd PiS króluje w sondażach, a poparcie partii Jarosława Kaczyńskiego utrzymuje się na imponującym poziomie ok. 40 proc. "Dbają o zwykłych ludzi. Wyprowadzają Polskę z biedy" - brzmi główny z argumentów, który wskazują obywatele.

Aż dla co czwartego Polaka ważny był fakt, że partia Jarosława Kaczyńskiego broni polskich wartości i tradycji, a co piąty ankietowany zaznaczył, że ogólnie jest zwolennikiem PiS.

Co ciekawe, tylko co dziesiąty Polak ocenił, że do głosowania na PiS przekonuje go m.in. trzynasta emerytura.