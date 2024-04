Samolot rosyjskiej armii nad Bałtykiem. NATO poderwało myśliwce

Akcja NATO nad Bałtykiem. Pojawił się rosyjski samolot

Włoskie myśliwce znajdują się w bazie w Malborku w związku z natowską misją Baltic Air Policing. W jej ramach w kraje Sojuszu wysysają w rejon Morza Bałtyckiego swoje samoloty po to, by strzegły przestrzeni powietrznej nad Litwą, Łotwą i Estonią, których siły powietrzne są niewystarczające do obrony własnej przestrzeni powietrznej.