"Sam zostaniesz stracony". Zwrócił się bezpośrednio do Putina

- Przypominam Putinowi, ty sam zostaniesz stracony. Wraz ze swoimi szakalami i ambasadorami. Jak lubisz: ze wszystkimi certyfikatami i pieczęciami. Decyzją Międzynarodowego Trybunału. Fałszywe imperium barbarzyńców zostanie zniszczone - w tych ostrych słowach zwrócił się do rosyjskiego przywódcy dowódca pułku Azow mjr Mykyta Nadtochii. To pierwsze oficjalne oświadczenie pułku w związku z masowym mordem na ukraińskich jeńcach wojennych we wsi Ołeniwka. Według wstępnych informacji zginęło 50 jeńców, a ponad 130 zostało rannych.