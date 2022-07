Ta zbrodnia wstrząsnęła Motyżynem. Opowiedziała, co zrobili Rosjanie

- Rosjanie zabrali ją razem z mężem i synem. Torturowali, a potem zabili. Ciało jej i jej syna wrzucili z dwoma innymi do masowej mogiły, którą tylko częściowo zasypali ziemią. Jej męża wrzucili do studni – mówi Tanja, siostra Olgi Suchenko, zamordowanej sołtys Motyżyna. Do położonego w obwodzie kijowskim i liczącego niewiele ponad tysiąc mieszkańców Motyżyna Rosjanie weszli trzy dni po rozpoczęciu w lutym inwazji na Ukrainę.