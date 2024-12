Zaatakował policjanta. Teraz za to odpowie

W czwartek, 19 grudnia, w nocy policjanci prowadzili patrol w rejonie przejścia granicznego w Gubinku. W pewnym momencie do radiowozu podszedł mężczyzna, który zaczął uderzać w tylną szybę pojazdu. Gdy jeden z funkcjonariuszy wyszedł z samochodu, ten zaczął używać wobec niego wulgaryzmów.

W związku z jego zachowaniem mundurowi chcieli go wylegitymować. Pijany mężczyzna nie chciał podać swoich danych osobowych, a także nie reagował na wydawane przez funkcjonariuszy polecenia. W pewnym momencie pchnął policjanta.

- Po chwili został obezwładniony i zatrzymany - mówi kom. Justyna Kulka, rzeczniczka policji w Krośnie Odrzańskim. 28-latek cały czas był agresywny wobec mundurowych. Ubliżał im i nie stosował się do wydawanych poleceń. Został zatrzymany do wytrzeźwienia i wyjaśnienia.

W piątek, 20 grudnia agresor usłyszał zarzuty i został przesłuchany. - Mieszkaniec powiatu żarskiego odpowie za znieważenie policjantów oraz naruszenie nietykalności cielesnej jednego z nich - mówi kom. Kulka. Grozi mu za to kara do roku więzienia oraz grzywna. Za naruszenie nietykalności policjanta grozi mu kara do trzech lat więzienia. Sprawa będzie miała finał w sądzie.