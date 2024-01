Z Nysy do Afryki. Niesamowita historia Emina Paszy

W nyskim magistracie zawrzało. Sięgnięto do źródeł. Margariot zmarła w 1840, w tym samym roku, w którym przyszedł na świat poszukiwany wnuk, uważany za jeden z pierwowzorów pułkownika Kurtza z "Jądra ciemności" Josepha Conrada. Kobieta nie mogła przewidzieć, że wnuk zyska światową sławę i znajdzie się na stronach "W pustyni i w puszczy" Sienkiewicza jako ten, co siedzi w Lado i jest dobrze uzbrojony. Do historii przeszedł pod imieniem Emina Paszy, ale naprawdę nazywał się Izaak Schnitzer i wiódł życie tak barwne, że przygody Indiany Jonesa zupełnie przy nim bledną.