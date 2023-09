Wagnerowcy przeniesieni. Kierunek: front wschodni

Wagnerowcy mają wybór

Jewłasz dodał, że obecnie siły najemników są rozformowywane. Byli członkowie grupy Wagnera trafiają do różnych jednostek. Część z nich udaje się do Afryki, inni podpisują kontrakty z rosyjskim ministerstwem obrony i biorą udział w wojnie w różnym charakterze, w tym jako instruktorzy. Niektórzy z nich trafiają do zwykłych jednostek bojowych.