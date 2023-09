Zostanie następcą Prigożyna? Wszystko w rękach Putina

A co z najemnikami w Afryce? Jak ustalił "The Wall Street Journal" grupą tą zarządza szef ośrodka Dom Rosyjski w RPA Dmitrij Sytyj. Według dziennika, to Sytyj nadzoruje sieć firm, które Grupa Wagnera miała wykorzystywać do eksportu złota, diamentów i drewna z bazy w RPA.