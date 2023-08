Prigożyn nie żyje. "Upada wiarygodność Putina"

- Skupiłbym się na relacji "cara" i podważeniu "słowa prawa". Jeśli zestrzelenie to byłby przypadek, to Putin będzie klęczeć przy trumnie Prigożyna, żeby to zmazać. Jednak co by Putin nie powiedział, wszyscy będą się zastanawiać, czy on to zrobił. A jak nie on, to zrobił to ktoś, kto się już go nie boi. Tu nikt nie wygrywa, wszyscy przegrywają - podsumowuje ppłk rez. Maciej Korowaj.