Rzeszów. Posłowie opozycji kontrolowali ekspresowe tempo szczepień

Politycy opozycji pojawili się we wtorek rano z poselską kontrolą w resorcie zdrowia. Chcieli sprawdzić medialne doniesienia na temat ekspresowego tempa szczepień w Rzeszowie w ostatnim czasie. Zdaniem polityków, ma to związek z zaplanowanymi na 9 maja wyborami prezydenckimi w Rzeszowie.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, w trakcie kontroli okazało się, że w kwietniu do Polski trafi ok. 320 tysięcy dawek szczepionki Janssen. Jest to jednodawkowa szczepionka firmy Johnson & Johnson przeciwko COVID-19, która uzyskała od Komisji Europejskiej warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

16 kwietnia trafi najpierw do Polski 117 600 sztuk, a dziesięć dni później 204 tysiące sztuk. Preparaty trafią do naszego kraju z Belgii z firmy Janssen należącej do amerykańskiego koncernu Johnson & Johnson. Decyzją Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych nowe szczepionki pojawią się w 9 placówkach w całej Polsce. M.in. w 2 we Wrocławiu, 2 w Gdańsku, w szpitalu w Trzebnicy na Dolnym Śląsku. Większość placówek to placówki prywatne.