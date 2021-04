Kulisy szczepień w Rzeszowie. Organizator w ostrych słowach o zachowaniu polityków opozycji

- Proszę, aby politycy nie mieszali nas w kampanię wyborczą. Nie zgadzam się, aby mój personel był przeczołgiwany w chamskich słowach. Wykonaliśmy wielką społeczną pracę, a wielu moich pracowników rezygnowało z uczestniczenia w przygotowaniach do świąt we własnych domach, aby wziąć udział w szczepieniach - dodaje.

Szczepienia poza kolejnością w Rzeszowie? Organizator zaprzecza

Szczepienia w Rzeszowie. Czy chodzi o kampanię wyborczą?

Część komentatorów wiąże akcję szczepień w Rzeszowie z nadchodzącymi wyborami na prezydenta miasta. Sugerowano, że dzięki szczepieniom w wyborach zapunktuje kandydat obozu rządzącego. - Bardzo zastanawiające jest, dlaczego jedno miasto w Polsce, o które PiS bardzo walczy, przoduje w szczepieniach. Ta sprawa absolutnie musi być wyjaśniona.(...) Jeśli się potwierdzi informacja, że szczepienia odbywają się ze względu na wybory (...) to by oznaczało, że szczepionki potraktowano jak obietnicę wyborczą, która jest realizowana i użyto szczepionek w kampanii wyborczej PiS-u. - oświadczył poseł Dariusz Joński.

Dr Stanisław Mazur odniósł się także to tej kwestii oraz wyjaśnił, co oznacza podawana liczba 119 tys. wykonanych szczepień w Rzeszowie. - Bzdura, że chodzi o wybory. Jest to błędnie interpretowane, jako zaszczepienie większości mieszkańców miasta. W rzeczywistości ta liczba dotyczy szczepień wykonanych na terenie miasta, a do Rzeszowa i naszego największego punktu przyjeżdżają osoby z terenu całego województwa - podkreśla rozmówca WP.