Szczepienia poza kolejnością w Rzeszowie. "Polska liderem chaosu"

Poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński skomentował sytuację w Rzeszowie na Twitterze i zamieścił we wpisie zdjęcia, na których widać oczekujących na szczepienie ludzi ustawiających się w długich kolejkach. "Wczoraj Pfizerem można się było zaszczepić bez zapisów i e-skierowania w przynajmniej dwóch miejscach na Podkarpaciu. Zdjęcia z Rzeszowa, przed jednym z punktów szczepień. Szczepią każdego chętnego. Pfizerem. Czy rząd nam o czymś nie mówi?" - napisał Joński.

Rzeszów. Szczepienia poza kolejnością. "Ogromne rozgoryczenie"

Poseł w rozmowie z Wirtualną Polską potwierdził, że zdjęcia dostał od osób, które postanowiły wykorzystać szansę na szczepienie. - Zdjęcia sprzed punktu szczepień dostałem od osób, które dowiedziały się o sytuacji z internetu i pobiegły szybko, by się zaszczepić. - powiedział.

Dariusz Joński podkreślił, że sytuacja ma dla niego wymiar osobisty. - Czuję ogromne rozgoryczenie z powodu tego chaosu. Niedawno na COVID-19 zmarł ojciec mojego znajomego, który niestety nie doczekał się szczepienia. Sam zaś pożegnałem szefową mojego biura, która zmarła nie doczekawszy się operacji z powodu sytuacji w szpitalach. Jestem więc tym bardziej oburzony, że do szczepień dochodzi bez żadnych zapisów i e-skierowań - mówił poseł.

Inna Wielkanoc. Lekarz jest na pierwszej linii walki z koronawirusem

Dariusz Joński rozmawiał z podkarpackimi lekarzami

Polityk zapewnił, że będzie w tej sprawie domagał się szczegółowych wyjaśnień od odpowiedzialnego za proces szczepień w Polsce szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka . Zdradził również, że o przyczynach sytuacji w Rzeszowie rozmawiał z lokalnymi lekarzami. - Na tę chwilę wiem od podkarpackich lekarzy, że podjęto taką decyzję z powodu kończących się terminów ważności szczepionek. Punkty zdecydowały więc, że udostępnią tę pulę szczepień dla wszystkich chętnych. Powstaje pytanie, ile rozmrożonych dawek zostało dopuszczonych do obiegu? - zastanawia się poseł Koalicji Obywatelskiej.

Joński podkreślił, że zdarzenia z Rzeszowa świadczą w jego ocenie o poważnych błędach w zarządzaniu logistyką szczepień. - Niewątpliwie popełnione zostały poważne błędy logistyczne. Dobrze się stało, że w tej sytuacji dopuszczono do szczepień wszystkich chętnych, ale będę żądał wyjaśnienia, jak doszło do tak poważnego błędu w zarządzaniu zasobami - podkreślił.

Dariusz Joński: Na Podkarpaciu działa jeszcze jedna taka przychodnia

Z informacji posła KO wynika, że rzeszowski punkt szczepień nie jest jedynym, który udostępnił szczepionki dla wszystkich chętnych, co więcej jedna z podkarpackich przychodni takie szczepienia ma prowadzić od dłuższego czasu. - Z informacji, jakie do mnie docierają wynika, że jedna z dwóch przychodni na Podkarpaciu, w których odbywają się szczepienia poza kolejnością, prowadzi takie szczepienia już od dwóch tygodni - powiedział.

Polityk nie ukrywa, że sytuacja napawa go niepokojem, bo system szczepień sprawia wrażenie, jakby wymknął się spod kontroli rządu. - Nie wiem, jak mogło do tego dojść, bo albo ktoś na tym procesem panuje, albo mamy kompletny chaos. Na razie wygląda to tak, że Polska jest obecnie liderem chaosu w walce z pandemią - stwierdził Dariusz Joński w rozmowie z Wirtualną Polską.