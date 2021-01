Ruszają szczepienia na COVID. Lekarze: "Możemy szczepić 30 tys. osób dziennie, ale dawek jest mało"

- Jesteśmy gotowi szczepić taśmowo niczym w fabryce, 7 dni w tygodniu od godziny 6 do 22. Dotrzemy do gminnych domów kultury, remiz strażackich, zrobimy szczepienia w salach gimnastycznych. Jeśli nie zabraknie dawek, możemy szczepić nawet 30 tys. osób dziennie - mówi Wirtualnej Polsce dr Stanisław Mazur, prezes Centrum Medycznego Medyk z Rzeszowa.

W województwie podkarpackim zorganizował największą sieć, 33 stacjonarnych punktów szczepień oraz punkty mobilne. Do pracy zaangażował 900 osób. Na pierwszej linii frontu stanie każdy pracownik firmy Medyk, a dodatkowo ochotnicy: położne, strażacy, harcerze, wolontariusze Caritas, żołnierze WOT. Dr Mazur spotkał się nawet z Metropolitą Przemyskim abp. Adam Szalem, aby uzgodnić, że informacja o szczepieniach będzie nagłośniana podczas mszy świętych w niedzielę.

Szczepienia na COVID. "Trudno opisać to uczucie ulgi"

Prezes Medyka zwierza się, że ma szczególną i osobistą motywację do przeprowadzenia szczepień "najlepiej jak się da". Wśród ofiar epidemii COVID znalazło się kilkadziesiąt bliskich mu osób, w tym kilku lekarzy.

- Powszechne szczepienie to jedyny sposób na uniknięcie kolejnych ofiar i powrót do normalnego życia. Efekt szczepień? Odkąd w naszej firmie zaszczepiło 90 proc. pracowników, zaczęliśmy swobodnie oddychać. Trudno mi opisać poczucie ulgi, jakiego doświadczyliśmy pierwszy raz od prawie roku - dodaje dr Mazur.

Podkreśla, że szczepionki ma już zabezpieczone w chłodniach. Rozpoczęcie akcji w poniedziałek nie jest zagrożone. W pierwszych dniach Medyk planuje zaszczepić 700 seniorów, którzy zgłosili się podczas rejestracji w 22 stycznia. Ponadto kilka podkarpackich szpitali uzgodniło, że gdyby w kolejnych dniach brakowało dawek dla chętnych, to punkty szczepień będą sobie pożyczać szczepionkę, albo przekazywać pacjentów.

Szczepienia na COVID. Zapisy na zeszyt i lokalna mobilizacja

- Zapisałam pacjentów na terminy do końca lutego, bo mam zapewnienie z Agencji Rezerw Materiałowych, że te zamówienia dawek zostaną zrealizowane. Kolejnych chętnych musiałam wpisać "na zeszyt" z potencjalnym terminem na marzec i kwiecień. Albo doczekają nowych dostaw do naszego punktu, albo przekażemy ich innemu punktowi szczepień - opowiada pielęgniarka z Olsztyna.

Kiedy rozmawiamy, jej koleżanka obdzwania punkty szczepień w sąsiednich miejscowościach. Okazuje się, że w jednej z wsi pod Olsztynem są terminy szczepień na 8 lutego. - Dam znać rodzinom naszych seniorów. To osoby po nowotworach, z cukrzycą i nadciśnieniem, nie chcę, aby czekały one tak długo - dodaje rozmówczyni.

Pracownicy call center podczas rejestracji seniorów do szczepień przeciwko COVID-19

- Zorganizowaliśmy punkt szczepień w naszym szpitalu tymczasowym. Podczas szczepień grupy zero bez problemu dochodziliśmy do poziomu 200 szczepień dziennie. Nie zmarnujemy tych doświadczeń. Obecny limit dostaw to inna rzeczywistość. Chcemy szczepić, ale nie będzie czym - komentuje Wojciech Krzyżanowski, zastępca dyrektora ds. medycznych szpitala specjalistycznego w Ostrołęce.