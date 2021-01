Koronawirus. Zakażenia po szczepieniach przeciwko COVID również w Polsce

Siedmioro pracowników służby zdrowia po upływie kilku dni od szczepienia zgłosiło się do szpitala wojewódzkiego w Tarnowie z powodu pogorszenia samopoczucia. Gdy wykonano im testy na COVID-19, wyniki okazały się dodatnie.

Szczepionka na COVID-19. Pierwsza dawka cudów nie zdziała

To niejedyny taki przypadek. Według obserwacji dr. Pawła Grzesiowskiego, eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19, coraz więcej osób uczestniczących w szczepieniach grupy "zero" zgłasza później objawy zakażenia.

- Przyjęcie pierwszej dawki nie powinno być powodem do rozluźnienia. Do myślenia, że skoro zostaliśmy zaszczepieni, to teraz wirus będzie trzymał się z daleka od nas. Szczepienie nie chroni od razu. Przeciwciała pojawiają się po 2-3 tygodniach, a po pierwszej dawce ochrona wynosi około 50 procent - komentuje w rozmowie z WP dr Grzesiowski, który jako lekarz uczestniczy w programie szczepień.