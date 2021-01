Szczepionka przeciwko COVID-19. AstraZeneca dostarczy mniej szczepionek

Austriacki minister zdrowia Rudolf Anschober ostrzegł firmę AstraZeneca, że ​​jakiekolwiek opóźnienie w dostawach byłoby "absolutnie nie do przyjęcia”. Powstrzymał się jednak od potwierdzenia doniesień austriackich mediów o tym, że firma zapowiedziała dostarczenie do Austrii zaledwie 600 000 dawek szczepionek w pierwszym kwartale, zamiast planowanych 2 milionów.

To już kolejny cios dla systemu szczepień w Europie. Wcześniej firmy Pfizer i BioNTech, zmniejszyły dostawę szczepionek do Europy w związku z przebudową fabryki w Belgii, która ma na celu zwiększenie liczby produkowanych szczepionek.

Na dostawę szczepionek AstraZeneca bardzo liczył Polski rząd. Szef KPRM mówiąc o przebiegu Narodowego Programu Szczepień i problemach związanych z większą liczbą chętnych niż dawek szczepionki stwierdził w piątek, że "to, co w jakiś sposób daje nadzieję na poprawę sytuacji, jeśli chodzi o dostęp do szczepionek, to informacja z Europejskiej Agencji Leków (...), że jest poważna szansa na zarejestrowanie kolejnej szczepionki - firmy AstraZeneca - do końca stycznia i jeszcze w lutym jest szansa na zwiększenie puli szczepionek przysługującej Polsce o szczepionki tej firmy".