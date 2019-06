Rzecznik Praw Obywatelskich "zaniepokojony" decyzją Zbigniewa Ziobry

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro złożył kasację ws. umorzenia spraw dyscyplinarnych dwóch adwokatów: Romana Giertycha i Jacka Dubois. "RPO z zaniepokojeniem przyjął wiadomość o złożeniu takiej kasacji do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego" - napisało w oświadczeniu Biuro Adama Bodnara.



Sprawa Giertycha i Dubois

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w zeszłym miesiącu zajęła się wnioskiem Ziobry ws. Romana Giertycha. Dotyczyła ona wypowiedzi medialnych z przełomu 2016 i 2017 roku. Wtedy adwokat odnosił się do postępowania prokuratury ws. zdrady dyplomatycznej podczas badania katastrofy smoleńskiej. Podobnie było w przypadku mec. Jacka Dubois.

Wcześniej, na wniosek prokuratora krajowego, sprawę rozpatrywał rzecznik dyscyplinarny izby adwokackiej. Toczyła się ona blisko pół roku, a w sierpniu 2017 roku wydano decyzję o jej umorzeniu. Z takim werdyktem nie zgodziła się prokuratura krajowa i odwołała się od decyzji do sądu dyscyplinarnego przy izbie. Ten ją oddalił.

Dopiero pod koniec 2018 roku Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny, złożył kasację od finalnego postanowienia do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jednocześnie zwrócił się do SN o przekazanie kwestii sądowi dyscyplinarnemu do ponownego rozpoznania.