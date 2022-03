Rosyjskie rakiety przy granicy. "Jeżeli Polska zostanie zaatakowana, potraktujemy to jak agresję na USA"

- (...) Jeżeli Polska zostanie zaatakowana, potraktujemy to jak agresję na Stany Zjednoczone. To zapewnienie może być przez Polaków wzięte do serca. Wydaje mi się, że dzięki poczuciu bezpieczeństwa, które z niego wynika, Polska mogła się tak otworzyć na kwestie humanitarne i uchodźców. Nigdy wcześniej nie widziano podobnej skali migracji w tak krótkim czasie - jesteśmy w tych działaniach zjednoczeni - odpowiedział rozmówca Interii.