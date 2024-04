Rosja zagraża lotom nad Polską? Skala zdarzeń owiana tajemnicą

Rosjanie zakłócają sygnały GPS w tysiącach lotów pasażerskich nad Europą, zagrażając bezpieczeństwu ruchu lotniczego. Dotyczy to lotów nad Polską, do Turcji i na Cypr - informuje brytyjski "The Sun". Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie ujawnia, jaka jest skala zdarzeń.