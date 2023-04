Rolnicy zaczęli siedmiodniowy protest. "W telewizji rządowej słyszymy, że nie ma żadnego problemu"

"Każdy chłop miałby w stodole czołg czy armatę"

- Policja dostała rozkaz, żeby nie dopuścić do zablokowania transportu. Dlatego nie możemy wejść na przejazd. To wszystko wina tego rządu. Jako rolnicy mamy bardzo duży problem. Ja mam zapasy jeszcze z poprzednich lat. Dlaczego zboża nie traktuje się tak samo jak broni. Przecież chodziło o zagrożenie głodem i katastrofę humanitarną. Co by było, gdyby w taki sam sposób przepływało uzbrojenie dla Ukrainy? Przecież to idzie przez tą samą granicę. Gdyby broń się rozproszyła tak jak zboże, to każdy chłop miałby w stodole czołg czy armatę - porównuje Władysław Serafin, Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.