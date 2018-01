Robert Biedroń mówi o złości prezesa. "Wziął w kamasze członków PiS"

Robert Biedroń nie szczędzi słów krytyki pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, rządu i opozycji. - Prezes PiS działa w niedemokratyczny sposób. Anna Zalewska jest ślepa, a opozycja nie daje Polakom nadziei - ocenił prezydent Słupska.

Biedroń w programie "Kropka nad i" w TVN 24 przyznał, że dzięki materiałowi "Superwizjera" o neonazistach z Dumy i Nowoczesności , opinia publiczna nareszcie zobaczyła, jak wygląda w Polsce nazizm. - W końcu zostało to pokazane kawa na ławę - podkreślił.

Jego zdaniem to, że ten problem istnieje, wynika z niedojrzałości polityków. - Nie mogą złapać byka za rogi i rozwiązać tego systemowo - tłumaczył. Jak dodał, Polska nie radzi sobie też z egzekucją prawa.

Skąd się bierze nienawiść? Zdaniem prezydenta Słupska polskie społeczeństwo ubożeje, dostrzega niesprawiedliwość. - PiS serwuje uchodźców. Jak nie ma terrorystów w Polsce, to sobie ich sami serwujemy - dodał Biedroń.

Odniósł się też do słów Ryszarda Czarneckiego o Róży Thun. Przypomnijmy, ze europoseł nazwał ją "szmalcownikiem". - Nie dawajmy tuby do propagowania takich treści, nie zapraszajmy takich ludzi do studia - apelował Biedroń.