Z Brukseli do Polski. Janusz Korwin-Mikke tłumaczy swoją decyzję

- Time is money - powiedział w rozmowie z WP Janusz Korwin-Mikke. Podkreślił, że w Parlamencie Europejskim marnował czas, a w Polsce, będzie go mógł lepiej wykorzystać. - Zadziorny, trochę w innym stylu niż ja - tak ocenił z kolei swojego następcę w PE Dobromira Sośnierza.

Na pytanie, dlaczego wraca do Polski, Janusz Korwin-Mikke odpowiedział krótko: - Bo są wybory. Partia Wolność, którą reprezentuje, zamierza wziąć w nich udział.

W rozmowie z WP odniósł się też do informacji o kandydowaniu w wyborach na prezydenta Warszawy. - Dwa razy startowałem. Być może zrobię to po raz trzeci, zobaczę - powiedział.

Przypomnijmy, że o rezygnacji z mandatu europosła i powrocie do polskiej polityki Korwin-Mikke poinformował na konferencji prasowej w Katowicach .

- Wracam do polskiej polityki! W Brukseli marnowałem potworną ilość czasu, a ja chcę go wykorzystać jak najlepiej, bo w Polsce dzieje się bardzo źle - mówił. Przekonywał, że czuje się w Brukseli jak na wygnaniu i dlatego postanowił wrócić do Polski. - Człowiek, który jest w Brukseli nie jest w Polsce szanowany, i słusznie zresztą, nikt się z kimś takim nie liczy. Znacznie ważniejsi są ludzie, którzy działają w kraju - tłumaczył.