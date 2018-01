Jarosław Kaczyński napisał list do członków PiS. Co się w nim znalazło?

"Ważny list" - tak rzeczniczka PiS Beata Mazurek nazwała korespondencję prezesa Jarosława Kaczyńskiego do członków PiS. Ma pięć stron. Do jej napisania przewodniczącego partii rządzącej skłoniły "wydarzenia ostatnich tygodni, bardzo ważne i wymagające komentarza".

W liście do członków PiS prezes Kaczyński podkreślił, że rzadko korzysta z tej formy komunikacji. Już na początku przyznał, że przyczyną jego napisania było głosowanie w Senacie nad zgodą na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Stanisława Koguta.

Jak podkreślił, przedstawiciele PiS odmówili potraktowania Koguta jak obywatela. "Odmówili w realnej koalicji z reprezentantami tzw. totalnej opozycji, a dokładnie Platformy Obywatelskiej, partii nie tylko skrajnie wrogiej naszym ideom i naszemu projektowi naprawy Rzeczpospolitej, ale odrzucającej wprost nasze prawo do rządzenia, mimo zdobycia demokratycznej legitymacji" - napisał.

Dodał, że PO "odrzuca demokrację", bo nie działa zgodnie z zasadą równości wobec prawa. Jak podkreślił, został zmuszony by przypomnieć członkom PiS "elementarne założenia stanowiące podstawę działania stronnictwa".

Zdaniem Kaczyńskiego senatorowie zeszli z właściwej drogi. Jak przyznał, "podejmowanie decyzji godzących we własnych kolegów jest trudne albo bardzo trudne". W liście pojawiła się tez deklaracja.

"W następnych wyborach do Parlamentu z naszych list będą mogli kandydować tylko ci, którzy podpiszą jednoznaczne deklaracje o sposobie korzystania z immunitetu tak, by nie chronił on już w żaden sposób osób, wobec których istnieje poważne, uprawdopodobnione podejrzenie popełnienia przestępstw kryminalnych.