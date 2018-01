Stanisław Kogut zabiera głos we własnej sprawie. "Upraszam się o postawienie mi zarzutów"

Dzięki senatorom Stanisław Kogut uniknął zatrzymania i tymczasowego aresztowania. Nie uważa jednak, że temat jest zamknięty. Twierdzi, że w jego sprawie została pominięta zasada równości wobec prawa oraz że tylko on chce szybkiego wyjaśnienia sytuacji.

Na swojej stronie internetowej Stanisława Koguta zamieścił oświadczenie w związku z głosowaniem w Senacie w jego sprawie . Podziękował kolegom, zarówno tym, dzięki którym nie można go zatrzymać ani aresztować, jak i tym pozostałym.

Zapewnił, że popiera zasadę "każdy jest równy wobec prawa". Zauważa jednak, że w stosunku do jego osoby została ona pominięta. - Wyraziłem zgodę na pociągnięcie mnie do odpowiedzialności karnej.

Z niezrozumianych dla mnie powodów żadne czynności procesowe nie zostały podjęte w stosunku do mojej osoby - zwrócił uwagę.