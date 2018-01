Sprawa senatora Koguta: kierownictwo PiS krytycznie ocenia decyzję Senatu

Senat nie wyraził zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta. Są już pierwsze reakcje na decyzję senatorów. - To zła decyzja - ocenił marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Tymczasem opozycja już kpi z tej sprawy.

W Senacie, w którym 66 senatorów należy do klubu PiS, upadł wniosek prokuratury o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Stanisława Koguta. Dodajmy, że wniosek ten wspierał prezes tego ugrupowania Jarosław Kaczyński. - Myśmy zawsze mówili, że nie ma żadnych przywilejów i to jest wszystko - odparł krótko w czwartek Kaczyński, pytany jaka jest jego rekomendacja w tej sprawie.

- Byłem przekonany, że dojdzie do uchwały, która pozwoli na zatrzymanie senatora Koguta - stwierdził po zakończeniu obrad marszałek Senatu Stanisław Karczewski. - To decyzja zła, także przykra dla mnie. Nie będę ukrywał, że namawiałem senatorów do głosowaniem za poparciem wniosku, by pokazać, że wszyscy są równie prawa. Niestety, zabrakło 19 głosów - dodał.