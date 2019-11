Robert Biedroń kandydatem Lewicy na prezydenta? Krzysztof Śmiszek o tajemniczych postach szefa Wiosny

Robert Biedroń zadumany patrzy w dal. Wspomina inaugurację kampanii prezydenckiej Baracka Obamy. Śni marzenia o potędze. Czy będzie rywalem Andrzeja Dudy w najważniejszej rozgrywce od lat? Polityk Wiosny i partner Biedronia Krzysztof Śmiszek tajemniczo: – Dowiecie się na przełomie roku.

"Yes, we can... but, can I? If u know what I mean. Hasłem wyżej w 2008 roku swoją kampanię zainaugurował 44. Prezydent USA Barack Obama. #2020🇵🇱 — gotowy do działania" – takie wpisy pojawiły się na profilach Roberta Biedronia w mediach społecznościowych. Wywołały gorące komentarze. I irytację niektórych działaczy lewicowej koalicji pod sztandarami SLD, Wiosny i partii Razem.