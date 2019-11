Burza wokół Roberta Biedronia. Ogłosił się kandydatem na prezydenta, a miał czekać na Włodka i Adriana

Włodzimierz Czarzasty szef SLD ciska najcięższe przekleństwa, a Adrian Zandberg z Razem ma być urażony. To efekt zamieszania wokół deklaracji Roberta Biedronia. Nie czekał na uzgodnienia z innymi szefami lewicowych partii i ogłosił się kandydatem na prezydenta.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory prezydenckie 2020. Robert Biedroń ogłosił się kandydatem. (East News, Fot: Rafal Gaglewski/REPORTER)

Jako deklaracja startu w wyborach prezydenckich odczytywany jest wpis Roberta Biedronia na Facebooku. "Yes, we can... but, can I? If u know what I mean. Hasłem wyżej w 2008 roku swoją kampanię zainaugurował 44. Prezydent USA Barack Obama" - napisał Biedroń. Oznaczył wpis, emotikonem "gotowy do działania".

Robert Biedroń kandydatem na prezydenta?

Robert Biedroń w swoim stylu puścił oko do wyborców. Dał do zrozumienia, że to on będzie kandydatem na Lewicy. Zebrał setki deklaracji poparcia. Co więcej, pytany w komentarzach o to, kto będzie pierwszą damą, wskazał na swojego partnera Krzysztofa Śmiszka.

Biedroń, Czarzasty, Zandberg. Trójka tenorów miała śpiewać jednym głosem

Lider Wiosny narobił już niezłego zamieszania. Ustalenia trójki szefów ugrupowań Lewicy (Robert Biedroń Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg) były inne. - Tworząc blok lewicowy, umówiliśmy na to, że oficjalnie deklaracje będziemy składali wspólnie i w uzgodnionym czasie. Decyzja co do tego, kto będzie kandydował, nie zapadła - mówił niedawno TVN24 Adrian Zandberg. Sam jest typowany jako jeden z możliwych kandydatów Lewicy na prezydenta. Włodzimierz Czarzasty pytany przez WP o kandydaturę Biedronia nie chciał komentować.

Nieoficjalnie usłyszeliśmy od polityków lewicy, że Biedroń jest samolubem i popełnił falstart. Działacz partii Razem: - Wspólny kandydat Lewicy na prezydenta miał być ogłoszony oficjalnie na przełomie listopada i grudnia. Wciąż jest rozważana kandydatura Adriana Zandberga - mówi.

- A co tam dokładnie Biedroń ogłosił? - pyta działacz SLD. - Właśnie on taki jest! Gra na siebie. No przecież najpierw mieliśmy wspólnie dogadać się w sprawie połączenia posłów Lewicy w jeden klub. Dopiero później miały ruszyć ustalenia w sprawie kandydata w wyborach prezydenckich - gotuje się polityk.

- Jeśli Biedroń idzie na prezydenta, to inne funkcje mają przypaść Włodkowi Czarzastemu i Adrianowi Zandbergowi. To wszystko należało wcześniej uzgodnić, inaczej zrobi się rozpier... jak w Koalicji Obywatelskiej - grzmi. Dodaje, że zamówiono już badania opinii, kto z dwójki Adrian Zandberg i Robert Biedroń mógłby liczyć na wyższe poparcie i sympatię opinii publicznej.

Andrzej Duda jeszcze nie ma z kim przegrać

Na razie zanosi się na to, że prezydent Andrzej Duda wygra wybory z dużą przewagą. Taki wynik wskazuje najnowszy sondażu Ibris dla Wirtualnej Polski.

W pierwszej turze na urzędującego prezydenta zagłosowałoby 48,2 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazł się Donald Tusk z 24,6 proc. głosów. Na trzecim miejscu znalazł się Władysław Kosiniak-Kamysz z 10,6 proc. głosów, a na czwartym Robert Biedroń z 8,9 proc. głosów.