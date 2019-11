Żona Władysława Kosiniaka-Kamysza weźmie udział w kampanii prezydenckiej. Kim jest kandydatka na pierwszą damę

Władysław Kosiniak-Kamysz jest kandydatem PSL w wyborach prezydenckich, a wielu komentatorów widzi w nim już przywódcę całej opozycji. Jak dowiaduje się WP, w nadchodzącej kampanii lider ludowców zamierza wykorzystać swój mocny aut. Będzie częściej pokazywał się z uroczą żoną Pauliną.

Paulina Kosiak-Kamysz do końca roku jest na urlopie rodzicielskim. Ma jednak towarzyszyć mężowi w kampanii prezydenckiej w 2020 roku, dowiaduje się WP. To o tyle ważne, że akurat w wyborach prezydenckich opinia publiczna kieruje się sympatią również względem osób z otoczenia kandydatów. Żony polityków startujących w wyborach prezydenckich aspirują do ważnej roli pierwszej damy.