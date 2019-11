Władysław Teofil Bartoszewski: Władysław Kosiniak-Kamysz jak Arnold Schwarzenegger i Ronald Reagan

Władysław Teofil Bartoszewski przekonuje, że lider PSL Władysław Kosiniak- Kamysz jest niedoceniany jako kandydat na prezydenta. - Wszyscy przed 13 października wkładali PSL do trumny i ją już zakopywali. A tymczasem pan Kosiniak-Kamysz wpadł na pomysł zrobienia szerszej koalicji, Koalicji Polskiej, i to zaowocowało wynikiem, jaki dostaliśmy - tłumaczy.



- Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że jest gotów wystartować w wyborach prezydenckich, natomiast powiedział, że byłoby najlepiej, gdyby kandydat został wyłoniony w drodze prawyborów, dyskusji, debat itd. z szerokiego środowiska. Natomiast nie można sobie pozwolić na to, żeby się zastanawiać miesiącami, kto byłby lepszym kandydatem na prezydenta, i wystartować z tym nowym kandydatem na prezydenta na wiosnę przyszłego roku - tłumaczył w programie "Poranna rozmowa" w RMF FM wypowiedź swojego lidera polityk PSL Władysław Teofil Bartoszewski.

W niedzielę Rada Naczelna PSL podjęła uchwałę, w której stwierdziła, że naturalnym kandydatem ludowców na prezydenta jest prezes ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef PSL zapowiedział w rozmowie z dziennikarzami, że właśnie rusza w Polskę z akcją "prezydent 2020". A w ramach tego objazdu jako potencjalny kandydat na prezydenta będzie prezentował się on sam. - Jestem gotowy do kandydowania, ale chciałbym, aby odbyły się prawybory. Jakby znalazł się ktoś godniejszy, ktoś kto ma szanse na zwycięstwo, ja go będę wspierał - tłumaczył lider PSL.