"Przynosimy Kaczyńskiemu Bawarię na tacy". Polscy badacze mają rewolucyjny pomysł

Prof. Wojciuk: Polacy są w tej sprawie podzieleni. Pokazują to wszystkie badania. Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, iż ludzie nie lubią, jak im się coś zabiera. Naszym zdaniem należałoby środki na ten program przekazać województwom samorządowym, a one miałyby instrumenty, by zgodnie z wolą i potrzebami obywateli zarządzać pieniędzmi. Autorzy w naszej książce wskazują, że ludzie mogliby rozstrzygać w lokalnym referendum elektronicznym, co zrobić ze środkami na 500 plus. Czy ograniczyć transfery do kieszeni i przeznaczyć te środki na usługi publiczne? A może zostawić te pieniądze rodzinom? Każde województwo decydowałoby o tym samodzielnie, wykorzystując głos obywateli.