PiS bierze się znów za TK. "Na tym polega demokracja"

Rzecznik rządu krytycznie podszedł do nieprzychylnych głosów co do proponowanej ustawy. - Ja wiem, że być może niektórych z opozycji może oburzać to, że nadal to Prawo i Sprawiedliwość ma legitymację do tego, aby stanowić prawo. Ale na tym polega właśnie demokracja. Jeżeli wyborcy stwierdzą, że chcą kogoś innego, żeby stanowił prawo, to ktoś inny będzie mógł to prawo stanowić - oświadczył Mueller.