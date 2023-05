Po wyjściu z matury wyśmiali MEN. "Sprawdzaliśmy pięć razy"

Z liceum wychodziła też grupa znajomych, która na nasze pytania o maturę i poziom, jaki w tym roku zafundowało Ministerstwo Edukacji Narodowej wybuchnęła śmiechem. - Wszystko było strasznie trudne. Musieliśmy napisać maila do kolegi o wystawie fotograficznej - odpowiedzieli z wyczuwalną ironią. - A tak serio, to zadania były mega proste. Było tyle czasu, że wszystko sprawdzaliśmy pięć razy. Jeżeli taka będzie matematyka, to zdamy ją z zamkniętymi oczami - podsumowali.