Matura 2023. ARKUSZE CKE + ODPOWIEDZI. Język polski

Matura 2023. Przed zdającymi kolejne egzaminy

Już jutro maturzyści przystąpią do egzaminów maturalnych z języka angielskiego bądź innego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Matura 2023 z angielskiego rozpocznie się o godzinie 9:00, natomiast z innych języków: francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego i niemieckiego - o godzinie 14:00. Tuż po weekendzie, 8 maja abiturienci zmierzą się z zadaniami z matematyki. Dodatkowo absolwenci będą musieli przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym oraz egzaminów ustnych z j. polskiego, oraz j. angielskiego. Matury 2023 zakończą się 23 maja.