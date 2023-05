Matura 2023. Arkusze CKE i odpowiedzi. Kiedy zostaną opublikowane?

Sesja maturalna w 2023 roku potrwa od 4 do 23 maja. W tym czasie abiturienci zmierzą się z egzaminami na poziomie podstawowym - językiem polskim, matematyką oraz językiem obcym nowożytnym (najczęściej j. angielskim), a także przedmiotami rozszerzonymi - do co najmniej jednego z nich uczniowie muszą przystąpić obowiązkowo. Dodatkowo po dwuletniej przerwie do maturalnego terminarza wracają egzaminy ustne.