Matura 2023. Język angielski. ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE

Matury 2023. W poniedziałek kolejny egzamin

Przed tegorocznymi maturzystami ostatni z egzaminów na poziomie podstawowym. W poniedziałek 8 maja o godzinie 9:00 rozpocznie się matura z matematyki. Dodatkowo absolwenci szkół średnich będą musieli przystąpić do co najmniej jednego a maksymalnie sześciu przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz do dwóch egzaminów ustnych bez określania poziomu - z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Matury 2023 zakończą się we wtorek 23 maja.