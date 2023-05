Matura 2023. Język angielski. Zadania na egzaminie. E-mail czy list?

W sieci pojawiły się również pierwsze informacje dotyczące tematu pracy pisemnej, nazywanej przez maturzystów wypracowaniem z angielskiego. Absolwenci, zdający maturę, którzy opuścili sale egzaminacyjne informują, że w tym roku musieli napisać e-mail o konkursie fotograficznym. "Temat maila był o wygranej w konkursie fotograficznym, trzeba było napisać co skłoniło nas do wzięcia udziału, opisać ceremonię nagród i zachęcić kumpla to wzięcia udziału za rok" - pisze jeden z internautów.