Matura 2023. Harmonogram. Jakie egzaminy w tym tygodniu?

Matura 2023. Terminy od 8 do 13 maja

Matury w tym roku odbędą się w dwóch częściach. W sekcji pisemnej abiturienci będą musieli przystąpić do co najmniej czterech przedmiotów: trzech podstawowych (j. polskiego, j. obcego i matematyki) oraz minimum jednego przedmiotu rozszerzonego. W części ustnej, bez określania poziomu absolwenci przystąpią natomiast do egzaminu z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.