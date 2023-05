Sztuczna inteligencja "przystąpiła" do matury z j. angielskiego. Kapitalny efekt

Poprawnie dopasowywał natomiast nagłówki do przedstawionych mu tekstów, dobrze uzupełniał luki w treści wiadomości i dopisywał usunięte części zdania. Łącznie zdobył 32 punkty na 33 możliwe. Przyzwoicie zdałby tegoroczną maturę nawet bez napisania e-maila i rozwiązania zadań z części rozumienia ze słuchu, co stanowiło niemal połowę punktów możliwych do zdobycia na dzisiejszym teście.