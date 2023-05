Matura 2023. Matematyka. Ile trwa egzamin?

Matura 2023. Matematyka to ostatni egzamin na poziomie podstawowym

Maturzyści w sesji egzaminacyjnej muszą przystąpić do minimum czterech przedmiotów w formie pisemnej oraz dwóch w formie ustnej. Poza podstawowymi - językiem polskim, językiem obcym nowożytnym (najczęściej angielskim) i matematyką, abiturienci muszą podejść do co najmniej jednego przedmiotu rozszerzonego. Po dwóch latach przerwy do harmonogramu maturalnego powróciły również egzaminy ustne - z języka polskiego oraz języka obcego. Matury 2023 zakończą się 23 maja.