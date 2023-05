"Największy festiwal społeczny w Europie". Rafał Trzaskowski rusza z Campusem. Mamy spot

Campus organizowany przez Rafała Trzaskowskiego i jego współpracowników (do ścisłego grona należą m.in. czołowi politycy KO: Sławomir Nitras, Barbara Nowacka, Agnieszka Pomaska, Cezary Tomczyk czy Michał Marcinkiewicz) od początku istnienia należy do najważniejszych wydarzeń politycznych roku. Z uwagi na wybory do parlamentu jego znaczenie będzie jeszcze większe.