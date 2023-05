"Polki nie muszą korzystać z antykoncepcji", a "in vitro to produkcja człowieka". Szokujące słowa posłanek PiS

- Dzieci poczęte metodą in vitro, to nie jest produkcja. Te dzieci są kochane – zareagowała Kinga Gajewska z PO. – Obrzydliwe, niegodne słowa, wpisujące się propagandę, która krzywdzi dzieci poczęte tą metodą. Kiedy zbieraliśmy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy ws. refundacji in vitro, podchodzili do nas wyborcy PiS-u, którzy mówili, że to popierają, bo mają dziecko, wnuka czy kuzyna z in vitro. In vitro nie powinno mieć podziałów politycznych. Nie wiem, co się dzieje z kobietą, która wypowiada tak obrzydliwe słowa, wykluczając dzieci i ich rodziców. To kolejny etap nagonki – oburza się w rozmowie z WP Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej.