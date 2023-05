PiS wściekłe na apele o przyspieszenie 800 plus. Kaczyński próbuje wytrącić Tuskowi argument

W PiS nieoficjalnie słychać, że oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego w sprawie przedwyborczych obietnic ma wytrącić PO argument, że 800 plus to przedwyborczy szantaż. Partia Tuska zamierza jednak dalej naciskać na to, by wyższa kwota świadczenia obowiązywała jak najszybciej.