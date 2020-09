Przemysław Czarnek wejdzie do rządu? "Ma wsparcie prezesa PiS"

- O tym, że Czarnek miałby wejść do rządu, np. w charakterze wiceministra, mówi się od dłuższego czasu - przyznaje jeden z polityków PiS.

- Jako były wojewoda, profesor, prawnik, Czarnek ma wszelkie papiery, by pracować w administracji rządowej. W kontekście Czarnka mówiło się o MSWiA, Kancelarii Premiera, a niedawno pojawiła się także opcja szefa Ministerstwa Rolnictwa - twierdzą źródła Wirtualnej Polski.

W tym ostatnim wariancie Czarnek miałby zastąpić w resorcie rolnictwa odchodzącego z rządu Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który - jak pisaliśmy jako pierwsi kilka tygodni temu - mógłby odejść na stanowisko doradcy do Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy.

Ale jest jeszcze inny wariant: praca w połączonych resortach edukacji i nauki. O tym, że Czarnek mógłby przejść do takiego ministerstwa, pisała również "Gazeta Wyborcza".

Poseł PiS ma dobre relacje z prezesem partii rządzącej, popiera wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu. - Uważam, że byłby to bardzo dobry pomysł - stwierdził Czarnek w TVP INFO.

Kilka miesięcy temu Przemysław Czarnek pracował w sztabie wyborczym Andrzeja Dudy. Jego aktywność medialna na kilka tygodni została zawieszona po tym, gdy w jednym z programów - mówiąc eufemistycznie - polityk w bardzo ostrych słowach odniósł się do aktywistów LGBT, twierdząc, że "nie są równi ludziom normalnym" (więcej pisaliśmy o tym TUTAJ ).

Nie zmieniło to jednak mocnej pozycji Czarnka w partii. Ba, kontrowersyjnymi i jednoznacznymi wypowiedzi - jak mogliśmy nieoficjalnie usłyszeć - poseł zaimponował wielu swoim kolegom z ugrupowania.

Jarosław Kaczyński pamięta też, że wyborach do Sejmu w 2019 roku Czarnek - ówczesny wojewoda lubelski - otrzymał ponad 87 tys. głosów, co było dziesiątym wynikiem wśród kandydatów PiS w całym kraju. "Nie chciał iść do Sejmu, ale prezes PiS nie pozwolił mu nie przyjąć mandatu posła. Przypisano mu rolę następcy Dominika Tarczyńskiego" - pisał jakiś czas temu tygodnik "Polityka".