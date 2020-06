Przemysław Czarnek ma ograniczyć aktywność aż do wyborów. Czy zostanie wykluczony ze sztabu Dudy?

Z posłem Czarnkiem ma być - jak słyszymy - podobnie jak z Joanną Lichocką. Przypomnijmy: posłanka PiS kilka miesięcy temu zbulwersowała opinię publiczną wulgarnym gestem środkowego palca skierowanym w kierunku opozycji na sali plenarnej Sejmu. To był środek politycznego konfliktu o to, czy i jakie pieniądze publiczne przeznaczyć na służbę zdrowia i państwowe media.

Przemysław Czarnek pod ostrzałem... PiS. Przekaz partii jest jednoznaczny

Polityk PiS o Przemysławie Czarnku: nie powinno go być w mediach

Ale założenie PiS od lat jest proste: to nie opozycja będzie odwoływać polityków obozu władzy z określonych funkcji. - Natomiast ludziom słowa Przemka się nie spodobały i zostały uznane za nieakceptowalne. To był o jeden most za daleko. Dlatego nie powinno go być w mediach, aż do wyborów - dopowiada w rozmowie z Wirtualną Polską jeden z ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości.