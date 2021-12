Prof. Simon komentuje słowa ministra o szczepionkach. "Absurdy"

Minister Dera mówił o szczepionkach i mutacjach. Prof. Simon: to są absurdy

- To są absurdy. Są pewne prawa biologii i wiedza medyczna, która jest znana mniej więcej od stu lat. Wiadomo, że wirusy RNA, a to jest taki wirus, cały czas się zmieniają, pojawiają się kolejne warianty. A pojawiają się, bo nie przerywamy gwałtownie transmisji. Jakby się wszyscy zaszczepili, wszystko by przerwano, nie byłoby takiego problemu. Skoro jest cały czas populacja, gdzie on dłużej lub krócej mutuje, to giną te wrażliwe szczepy i pojawiają się coraz to nowe - ocenił prof. Simon w "Faktach po Faktach" TVN24.