Nowe obostrzenia. Adam Niedzielski o wariancie Omikron

Nowy wariant koronawirusa dotarł już do Europy. W związku z narastającą IV falą COVID-19 w Polsce i pojawieniem się mutacji Omikron w innych krajach minister zdrowia Adam Niedzielski zwołał konferencję prasową. - W związku z pojawieniem się nowej mutacji, z jej potencjalnym wpływem na przebieg procesów pandemicznych, przygotowaliśmy "pakiet alertowy obostrzeń" - oświadczył minister. Rząd chce m.in. wydłużyć kwarantannę i zakazać lotów do wybranych krajów. Nowe restrykcje mają obowiązywać od 1 do 17 grudnia.